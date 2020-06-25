تضارب آراء طلاب الثانوية حول امتحان الإنجليزي والأمن يفرق التجمعات

حالة من تضارب الآراء، سادت بين طلاب الثانوية العامة في محيط لجان منطقة المبتديان في السيدة زينب، في الدقائق الأولى من فتح أبواب اللجان بعد انتهاء المدة المحددة لامتحان اللغة الإنحليزية.

واختفت مشاهد زحام الأهالي أمام المدارس بعد تشديدات الأمن لتنظيم عملية الامتحانات، وحضر عدد قليل منهم لانتظار أبنائهم لحظة الخروج من الامتحان، ودارت أحاديث جانبية بين الأهالي والطلاب حول مستوى الامتحان.

أمام لجنة مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية، اشتكى الطالب محمود أحمد واثنين من زملائه باللجنة من صعوبة بعض أجزاء الامتحان، متمثلة في سؤالي الاختيارات والترجمة.

فيما اشتكى آخرون من صعوبة سؤال المحادثة "الديالوج" ووصفوه بالمعقد، في حين أكد بعضهم سهولة بعض أجزاء الامتحان الأخرى.

وفور انتهاء الامتحان، وبدء خروج الطلاب حرص رجال الأمن على تفريق الطلاب وبعض الأهالي المتواجدين أمام اللجان خوفًا عليهم من التجمعات والعدوى في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.