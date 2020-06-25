بين المنع والإغلاق.. "الأمن" كلمة سر فض التجمعات أمام لجان الثانوية

في الأسبوع نفسه خلال امتحانات الثانوية العام الاستثنائية هذا العام، شهد ظاهرتين مختلفتين، بين تكدس طلاب وأولياء الأمور الصف الثالث الثانوي أمام المدارس، والاختفاء شبه التام اليوم بين المحافظات المختلفة.

يوم الأحد الماضي، مع بداية أول أيام امتحانات الثانوية العامة، تزاحم أولياء الأمور منذ الساعة الثامنة صباحا أمام المدارس المختلفة بالبلاد، لحين انتهاء امتحان اللغة العربية للاطمئنان على أبنائهم وإعادتهم للمنزل، حيث لم يلتزم الكثير بالإجراءات الوقائية المعلنة مسبقا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمنع التواجد أمام المدارس ومراعاة المسافات الآمنة وارتداء الكمامات على الوجه.

وفي ثاني أيام الامتحانات للغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، سيطرت قوات الأمن في مختلف المحافظات على الأوضاع بصورة واضحة، حيث شهدت مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، تواجدا أمنيا مكثفا، الذي منع وجود أولياء الأمور في محيط اللجان.

وفضت قوات الأمن المكلفة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، تجمعا للطلاب خارج لجان مدرسة الحسينية الثانوية بنين في العباسية، والتابعة لإدارة الوايلي التعليمية، وأجبرتهم على دخول اللجان، تطبيقا للإجراءات الوقائية.

كما أخلت مديرية أمن الدقهلية محيط المدارس من أولياء الأمور، ووضعت حواجز حديدية في الشوارع؛ لتحويل مرور السيارات من أمام المدارس منعا للزحام، ونظمت مديرية التربية والتعليم دخول الطلاب إلى المدارس وبالحفاظ على مسافات تباعد بين الطلاب في أثناء دخولهم للجان، وقياس درجات الحرارة إضافة إلى توزيع مستلزمات الوقاية عليهم.

وهو الحال نفسه في محافظة كفر الشيخ، حيث شهدت المدارس تكثيفا أمنيا أمام اللجان ومنعت أولياء الأمور من التواجد في المحيط، كما أغلقت الشوارع المؤدية للجان الامتحانات بالمتاريس الحديدية لمنع اقتراب الأهالي، فيما تواجدت عناصر من المباحث لمنع اقترابهم وفقا للتعليمات الجديدة من وزارة الداخلية.

وشهدت أيضا لجان الامتحانات بمحافظة أسيوط، تشديدا أمنيا أمام اللجان منذ السابعة والنصف تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء عصام سعد لمنع تكرار حدوث تكدس بمحيط اللجان من قبل الطلاب كما حدث في مادة اللغة العربية.

ومع توافد آلاف الطلاب لأداء امتحان اللغة الإنجليزية، صباح اليوم، بالغربية، كثفت قوات الأمن من تواجدها، من خلال انتشار دوريات الشرطة والأكمنه المرورية لمنع تكدسات وزحام أولياء الأمور أمام اللجان، وتأمين دخول وخروج الطلاب.

ومنعت قوات الأمن في الإسماعيلية، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من التواجد أمام اللجان، تنفيذا لقرار محافظ الإسماعيلية بمنع التواجد للأشخاص من أولياء الأمور أو أي أشخاص آخرين بمحيط اللجان وفي الشوارع الجانبية.

وعلى خلافهم، شهدت اللجنة الفرعية للثانوية العامة بمدرسة العمار الثانوية التابعة لإدارة طوخ التعليمية ولجنة مدرسة القناطر الخيرية الثانوية، تجمعات من أولياء الأمور أمام اللجنة، رغم تحذيرات وزراة التربية والتعليم بمنع التجمعات.