وزير المالية يُكَّرم "فرسان التميز" فى "إدارة الدين العام"

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتكريم فريق عمل وحدة «إدارة الدين العام» بوزارة المالية؛ تقديرًا لتفانيهم فى أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين العام، على النحو الذى يُساعد فى تحسين الأداء الاقتصادي.

أكد الوزير أن جائحة «كورونا» أدت إلى آثار سلبية كبيرة على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا، بما يتطلب مضاعفة الجهود للتعامل الإيجابي السريع مع هذه التداعيات سواءً على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي، وكالعادة دومًا يكون الرهان على الطاقات الخلاقة للشباب الواعد فى تحقيق المعادلات الصعبة، وتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة.

قال الوزير، موجهًا حديثه للمكرمين: «نجاحكم في إنجاز المهام المسندة إليكم يُتَّرجم أداءً احترافيًا لفريق عمل متناغم يستحق منا كل التحية والتقدير والتكريم والدعم اللامحدود أيضًا.. استمروا فى تطوير قدراتكم والسعي الجاد لتوطين الخبرات الدولية ببلدنا؛ فأنتم وغيركم من الشباب المخلص الوفى بمختلف القطاعات، أمل مصر وسر قوتها وتقدمها ونهضتها».

كما أكد الوزير أن العديد من الكفاءات المصرية من وحدة إدارة الدين العام ووحدة السياسات الكلية والوحدات الأخرى بوزارة المالية يعملون حاليًا في المؤسسات المالية العالمية والإقليمية ويرفعون اسم مصر عاليًا.

أضاف أن الكوادر البشرية المتميزة هي التي تخلق كيانات قوية وواعدة، وأن كبرى المؤسسات الدولية والجامعات العالمية ترتكز على دعائم بشرية مخلصة استطاعت بناء قدراتها وتنمية مؤسساتها حتى صارت تُحَّلق فى سماء العالمية، مؤكدًا اهتمامه الكبير بإتاحة فرص تدريبية لتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم على أكمل وجه في خدمة وطنهم.

أشاد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بنجاح منظومة العمل بروح الفريق الواحد فى وحدة إدارة الدين العام، الأمر الذى يرفع سقف أحلامنا وتطلعاتنا فى تحقيق المزيد لوطننا خاصة أن لدينا كفاءات قادرة على العطاء المتواصل، لافتًا إلى الاهتمام الكبير الذى يُوليه الوزير لمحور تنمية القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، فى ظل التطورات العالمية المتلاحقة التي يجب مواكبتها أولاً بأول.

أعرب المكرمون عن تقديرهم لهذا التكريم الذى يُعد دافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق الخير للوطن والمواطنين خاصة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

والمكرمون هم: محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام، ومصطفى رمضان، وإيمان عبدالعظيم، ونهى أحمد، وريم سيد، وعمر جمال، وعبدالرحمن محمد.