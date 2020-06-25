الإمارات: دور تركيا في العالم العربي غير مرحب به

يبحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، تطورات المنطقة مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، مؤكدان أنّ التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لليبيا وحسب، وإنّما للدول المجاورة والمنطقة كلها، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال الشيخ عبدالله بن زايد، إنّ الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي غير مرحب به وتداعياته ستكون سلبية حال استمرت تركيا على هذا النهج، مشددا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل ليبي - ليبي للأزمة الحالية.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية والتي تنطلق من حرصها على استقرار ليبيا.