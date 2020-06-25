الإمارات تشيد بجهود مصر لحل الأزمة الليبية وتهاجم الدور التركي

أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، اليوم مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية والتي تنطلق من حرصها على استقرار ليبيا.

وقال بن زايد، إنّ الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي غير مرحب به، وأنّ تداعياته ستكون سلبية حال استمرت تركيا على هذا النهج، مشددا على أنّ التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لها وحسب، وإنّما لدول مجاورة والمنطقة كلها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشار وزير الخارجية الإماراتي، إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل ليبي - ليبي للأزمة الحالية، مؤكدا أنّ الإمارات رسالتها للعالم أجمع رسالة سلام واستقرار وتنمية وتتطلع إلى أن تقود جميع هذه الجهود المخلصة إلى حل الأزمة الليبية بما يعود بالخير على الشعب الليبي ويحقق تطلعاته في التنمية والازدهار.