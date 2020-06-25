ابنة رجاء الجداوي تنفي فقدان والدتها الوعي: حالتها حرجة

نفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، بأنّ والدتها فاقدة للوعي، وأنّ نسبة الأكسجين بالدم 55%.

ودوّنت أميرة، عبر حسابها على فيس بوك": "خبر كاذب وأكد لي الأطباء المقيمين عدم حدوث ذلك بالمرة، والرقم لا أساس له من الصحه وحتى لم نقترب منه"، متابعة: "هي فعلا حالتها حرجة لكن بوعيها، الدكاترة بيخدروها بعد التأكد من وعيها والحمد لله".

وكانت أميرة صرحت لـ"الوطن"، بأنّ والدتها الفنانة رجاء الجداوي الآن في العناية المركزة موضوعة على جهاز تنفس داخلي، وأضافت أنّها لا تعرف متى تتحسن الحالة، لكن من الممكن أن تظل على هذه الحالة أيام أو شهور.

وطالبت أميرة، الجمهور، بالدعاء لوالدتها، بأن تعود مرة أخرى إلى حياتها الطبيعية وسط عائلتها.