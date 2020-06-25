أحمد السبكي يكشف أسماء "قمر 14"

قال المنتج أحمد السبكي، إنّه سيبدأ تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "قمر 14" مطلع الشهر المقبل.

وأضاف السبكي، لـ"الوطن"، أنّ الفيلم يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، شيرين رضا، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد حاتم، مي الغيطي وغيرهم، مشيرا إلى أنّ الفيلم بطولة جماعية.

"قمر 14" تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وفي سياق مختلف، أعلن السبكي طرحه لفيلم "صاحب المقام" قبل عيد الأضحي بأيام، بعد قرار الحكومة بإعادة فتح السينمات والمسارح بـ 25% من طاقاتها الاستيعابية، مؤكدا أنّ قراره بطرح الفيلم جاء دعما لصناعة السينما التي يحبها منذ نعومة أظافره.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب في العديد من المتاعب في حياته، يصبح أمله الوحيد امرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.

"صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، نسرين أمين، محمود عبدالمغني، إنجي المقدم، ريهام عبدالغفور وكوكبة من النجوم، تأليف إبراهيم عيسي وإخراج محمد جمال العدل.