"المركزي الأوروبي" يقدم قروضا لبنوك مركزية خارج منطقة اليورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، عن خططه لتقديم قروض باليورو مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو للمساعدة في تخفيف الضغوط على السيولة بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح البنك في بيان، نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أنه سيوفر سيولة مقومة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو مقابل ضمانات قابلة للتسويق مقومة باليورو، وسيكون ذلك متاحا حتى نهاية يونيو 2021.

وأضاف البنك الأوروبي، أن الآلية الجديدة تكمل أدواته الاحترازية الأخرى، وتعكس أهمية اليورو في الأسواق المالية العالمية، وهو ما قد يشجع الدول على شراء سندات أوروبية أكثر من المعتاد، والتي قد تساعد في الحصول على قروض أوروبية بشكل أسهل.

ومن المرجح أن تكون الآلية الجديدة موجهة نحو دول في أوروبا ذات روابط تجارية ومالية وثيقة مع الكتلة المكونة من 19 دولة.

ويأتي القرار بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي في إبريل الماضي لإنشاء خطوط مبادلة للعملة مع كرواتيا وبلغاريا، وكلاهما عضوا في الاتحاد الأوروبي ويستعدان للانضمام إلى منطقة العملة الموحدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق البنك مع بنك رومانيا الوطني على ترتيب خط "الريبو" لتوفير السيولة للمساعدة في مواجهة صدمة "كوفيد-19".

وشهدت بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تآكل لاحتياطياتها بسبب التداعيات السريعة للأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن كورونا المستجد، والذي تسبب في تخارج الكثير من رؤوس الأموال مع إتجاه المستثمرين والمستهلكين لجني الأرباح والحفاظ على مدخراتهم من العملات الصعبة مثل الدولار الأمريكي.