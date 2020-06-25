إعلان جداول التشغيل الجديدة للقطارات ومترو الأنفاق خلال ساعات

أنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، جميع الاستعدادات النهائية لتشغيل القطارات والمترو حتى منتصف الليل بدءًا من السبت المقبل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشغيل وسائل المواصلات العامة حتى منتصف الليل.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه يجرى حاليا إعداد جداول التشغيل الجديدة لتطبيقها بدءا من صباح السبت المقبل، مشيرا إلى أن عدد تشغيل القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى ستزيد، لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، علاوة على توفير جميع التذاكر بالمحطات، لمنع تكدس الركاب أمام شبابيك التذاكر.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أن جميع القطارات ستخضع لصيانات وكشف دورى قبل بدء تشغيلها لتوفير كافة الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة من تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مع ضرورة الألتزام بارتداء الكمامات الطبية في أثناء استقلال القطارات.

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه سيجرى مد ساعات التشغيل اليومي لتصل يوميا إلى 19 ساعة مع بداية التشغيل اليومي من يوم السبت المقبل، حيث ستبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5.15 صباحًا وحتى منتصف الليل، بجانب استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا من أعمال تعقيم وتطهير للمحطات والقطارات والتنبيه على الركاب ارتداء الكمامات.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم واسعة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لافتاً إلى أن جميع الركاب ملتزمين تماماً بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من كورونا، وأن حركة سير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.