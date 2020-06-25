مليون يورو منحة فرنسية لفلسطين لمواجهة كورونا

أعلن القنصل الفرنسي العام في القدس رينييه تروكاز، اليوم، تخصيص حكومة بلاده مبلغ مليون يورو، لدعم مستلزمات واحتياجات المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فلسطين للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، خلال استقباله القنصل الفرنسي بمقر الوزارة، قوله، إنّ المنحة تأتي في إطار إعادة تخصيص منحة مقدمة لمشروع تحديث الصناعة الفلسطينية، مضيفا أنّ المنحة ستنفذ مباشرة عبر لجنة حكومية مشتركة للإسراع في عملية الشراء المباشر لهذه المستلزمات في ظل ارتفاع وتيرة الجائحة الصحية الراهنة.

واستعرض الجانبان، أوجه الدعم الفرنسي المقدم للحكومة الفلسطينية خاصة مشروع منطقة بيت لحم الصناعية، لا سيما آلية الإقراض الميسر من قبل الوكالة الفرنسية للمساهمة في استكمال إنجاز مكونات المشروع، وإمكانية استخدام آلية تأمين الاستثمار من المخاطر السياسية.

الصحة الفلسطينية: 34 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 1568

من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، إنّه تم تسجيل 34 حالة جديدة بكورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أنّ الحالات الجديدة بينها 23 إصابة سجلت في محافظة الخليل و10 إصابات في بيت لحم واصابة في نابلس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية، أنّ مجمل الإصابات في فلسطين ارتفع بذلك إلى 1568 حالة فيما بلغ عدد حالات التعافي 616 حالة.