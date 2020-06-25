دعوى ضد الداخلية التركية بسبب التعدي على المحامين في مسيرة الدفاع

قدم رئيس نقابة المحامين في أنطاليا بولات بلقان دعوى قضائية ضد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ومحافظ مدينة أنقرة فصيب شاهين وبعض الضباط.

ورفع بلقان دعوى قضائية إلى مكتب المدعي العام بأنقرة بحق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ومحافظ انقرة فصيب شاهين وضباط الأمن ممن كانوا متواجدين أثناء احتجاجات نقابات المحامين الأتراك بسبب "حرمان الناس من حرياتهم، وإساءة معاملتهم وتعذيبهم"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأكد "بلقان" خلال العريضة التي قدمها للنائب العام أن الشرطة أحاطت رؤساء نقابات المحامين بالحواجز، وعلى الرغم من هطول الأمطار، حظرت وصول المساعدات إليهم ولم تسمح لهم بالذهاب إلى المرحاض.

وشدد "بلقان" على ضرورة معالجة القضايا الواردة في شكواه الجنائية، مشيرًا إلى أن "من في تركيا والعالم يشاهدون الأوامر غير الدستورية التي تطبق ومن يجب معاقبته".