حظر تجول أنتج فوضى وعنف.. القصة الكاملة لاستقالة وزير الداخلية التركي

نشبت خلال الساعات الماضية أزمة جديدة في تركيا، عقب الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها البلاد في ظل التفشي الكبير لوباء كورنا الذي أصاب أكثر من 50 ألف شخصا، حيث تقدم وزير الداخلية باستقالته إلى رجب طيب أردوغان، بعد فشل حظر التجوال الذي فرضه للسيطرة على انتشار الفيروس، والذي أدى لنشر الفوضى في البلاد.

وأعلنت تركيا، مساء الجمعة الماضية، العزل الكامل وحظر التجوال في 31 مقاطعة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن الإعلان المفاجئ عن قرار حظر التجول أدى لمزيد من الفوضى والرعب والهلع، حيث ازدحمت الشوارع بالمواطنين وانتشرت المشاجرات وأعمال العنف أمام المتاجر والمخابز للحصول على الاحتياجات الأساسية.

حظر التجول المفاجئ أدى لنشر الفوضى والعنف في تركيا

الأمر لم يقتصر على تلك التصرفات، حيث تمرد المواطنون الأتراك على قرار الحظر وخرقه قرابة الربع مليون شخص، ليتسبب الأمر في انتقادات عديدة لحكومة رجب طيب أردوغان، خرج على إثرها وزير الداخلية سليمان صويلو ليعلن تحمله مسؤولية خرق المواطنين لقرار العزل والحظر، ويقدم استقالته.

قرار الاستقالة جاء على لفية انتقادات عنيفة لحكومة أردوغان وقراراتها في إدارة الأزمة، حيث أكد داوود أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول أن السلطات لم تخبر رؤساء البلديات بقرار حظر التجوال حتى يستعدوا له جيدًا، وأن تطبيقه بشكل مفاجئ سبب الفوضى في البلاد.

كما انتقد نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزجور أوزال، إعلان حظر التجوال الشامل لمدة 48 ساعة في 31 ولاية بشكل مفاجئ، قائلا إنه أربك المواطنين وعرضهم لخطر أكبر من الذي فرض لأجله حظر التجوال.

وأوضح "أوزال"، أن القرار لو تم تنفيذه بشكل صائب لكان حقق الأهداف، غير أن القرار "تم بطريقة فاشلة" وبدون تنسيق ليتسبب في نشر الفيروس في كل تركيا خلال 48 دقيقة.

وزير الداخلية التركي يستقيل وأردوغان يرفض

وقال وزير الداخلية التركي إن الصور التي ظهرت في ساعات محدودة، لم تتطابق مع مثالية وحرفية ماقمنا به، مضيفا، "شعبنا العزيز الذي لم أرغب في إيذائه أبدا، سأكون مخلصا حتى النهاية، وأعلن استقالتي من وزارة الداخلية التي طالما عملت فيها بشرف".

تسببت الاستقالة في ردود فعل عديدة، ومنها ما أعلنه حزب الشعب الجمهوري التركي، على لسان رئيسه، أن وزير الداخلية لم يستقل بإرادته، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يقبل استقال وزير داخليته، التي ما زالت معلقة حتى اللحظة.

وسجلت تركيا حتى مساء السبت 52 ألفًا و167 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1101 حالة، ونشرت الكلية الإمبراطورية في لندن (ICL)، أول تقرير لها حول التوقعات الأسبوعية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في 42 دولة حول العالم من بينها تركيا، في الجزء الخاص بالأسبوع من 7-14 أبريل، أوضح أن عدد الوفيات في تركيا قد يتراوح بين 1000 و5000 حالة وفاة خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن تركيا من الدول الأسرع انتشارا للفيروس.