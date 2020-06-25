كفر الشيخ: اشتباه في إصابة طالب بكورونا ومحضر لآخر مزق ورقة الإجابة

أظهر تقرير غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، برئاسة اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة غياب 222 طالبا وطالبة عن حضور امتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة، فيما إجمالي الحضور 18286 طالبا.

وكشف التقرير عن تلقي بلاغ من طالب بلجنة مدرسة مجدي عبيد بسيدي سالم، يفيد الاشتباه في إصاباته بفيروس كورونا المستجد، وطلب عزله بغرفة للعزل، حيث أدى الإمتحان بها وجرى إعادته لمنزله بسيارة إسعاف خاصة بحالات العزل بعد فحصه طبياً لمعرفة إصابته من عدمه.

كم سجل تقرير الغرفة، بلاغا من مراقب بلجنة الحامول الرسمية للغات، بمخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا، وجرى استبعاده واستبداله بآخر.

ورصد التقرير تمزيق طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد فؤاد بسيدي سالم لورقة الإجابة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة.