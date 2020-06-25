"صحة كفر الشيخ" تنفي إصابة طالب بلجنة ثانوي أزهري بكورونا

نفى مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، الاشتباه في إصابة طالب بإحدى لجان الثانوي الأزهري، بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الطالب شعر بـ"مغص".

وقال المصدر لـ" الوطن"، إنه جرى نقل الطالب إلى المستشفى قبل بدء الامتحان، حيث تلقى العلاج اللازم وخرج لأداء الامتحان بمعهد دسوق الأزهري، مضيفاً أنه سيجري الإعلان عن الإصابات إن وجدت من خلال بيان تصدره غرفة العمليات بالتنسيق مع المحافظة والأزهر الشريف ومديرية التربية والتعليم.

ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية، امتحاناتهم وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة. وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، لجنة ثانوي أزهري، اليوم الخميس، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية.