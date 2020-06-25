إجراء عملية "قرحة منفجرة" بمعدة مصابة بكورنا بعزل الأقصر

نجح الفريق الطبي بمستشفى الأقصر العام للعزل الصحي، اليوم الخميس، في إجراء عملية جراحية نادرة لعلاج "قرحة منفجرة بالمعدة" لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، أنه تم استقبال سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ من العمر 55 سنة، وأجريت لها عملية "قرحة منفجرة بالمعدة" على مدار ساعتين، حيث كانت مصابة بقرحة منفجرة وصديد بالأمعاء.

وتابع "عمر" أن العملية انتهت بنجاح، ويجرى حاليًا متابعة حالتها الصحية بالعناية المركزة، مشيرًا إلى أن مستشفى الأقصر العام هو المستشفى الوحيد الذي يقوم بإجراء عمليات جراحية لمصابي فيروس كورونا المستجد.