عرض "جمجوم وبم بم" على "شاهد VIP" في 9 يوليو

أعلن المنتج عبدالله أبوالفتوح، بدء عرض مسلسله "جمجوم وبم بم" من يوم 9 يوليو المقبل، ونشر بوستر المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "جمجوم وبم بم على شاهد VIP ابتداء من 9 يوليو إن شاء الله".

ويتناول العمل الكثير من القصص الدرامية لأبطاله، ولا يعتمد على الجانب الكوميدي فقط، بل يظهر لكل شخصية منهم: "جمجوم" محمد سلام، و"بم بم" محمد عبدالرحمن، العديد من المشكلات الاجتماعية الخاصة بالحياة المعيشية، والعلاقات العاطفية في إطار درامي.

المسلسل بطولة محمد سلام ومحمد عبدالرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.