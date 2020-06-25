روسيا: أمريكا تسعى جاهدة لتعزيز هيمنتها على العالم

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم، بأنّ واشنطن تسعى لتعزيز هيمنتها على العالم، منتهكة بشكل صارخ القانون الدولي.

وقال ريابكوف، في جلسة أطلق عليها اسم "قراءات بريماكوف" عقدت عبر شبكة الإنترنت، لمناقشة موضوع "الولايات المتحدة في تخطي الأزمات: عواقب استراتيجية": "أعتقد أنّه علينا ألا نتحدث عن تركيز الولايات المتحدة في سياستها على عامل القوة، بل وعلى رغبتها بالحفاظ على مركز هيمنتها وتعزيزه، إن أمكن، في مختلف المجالات"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وعلى وجه الخصوص، فالحديث وفقا لريابكوف، يدور حول الهيمنة في النظام العالمي للمدفوعات، إذ لم يتم حتى الآن خلق منافسة قوية للولايات المتحدة الأمريكية. وإضافة إلى ذلك، أشار ريابكوف إلى أنّ واشنطن تطبق نشيط للعقوبات كونها آلية لتعزيز مصالحها.

وفيما يتعلق باستخدام القوة، فرغم أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تبدأ حروبًا كبرى، إلا أنّها استخدمت القوة في سوريا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.