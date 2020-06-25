روسيا تسجيل 7113 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تسجيل 7113 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في عموم البلاد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 613 ألفا و 994 إصابة.

وأوضح المركز الروسي، في بيان اليوم، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية، منها 885 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و467 في ضواحيها، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المركز الروسي أن 6342 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 375 ألفا و164 شخصا، منوها بتسجيل 92 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8605 أشخاص.