من زحام لهدوء نسبي.. لجان الثانوية يوم امتحان الإنجليزية "تحت السيطرة"

فرق واضح شهدته لجان الثانوية العامة اليوم، بعد رصد زحام وتجمعات يوم الأحد الماضي، تحولت معظم الأجواء إلى هدوء نسبي لدخول الطلاب دون تعطيل، وأمنت قوات الأمن ونظمت محيط اللجان ليمر الطلاب دون زحام.

مناطق عدة اختلفت طريقة التعامل معاها، فعبد رصد انتظار أوليا الأمور وتجمعات الطلاب الأحد الماضي، رصدت الكاميرات هدوء وتشديدات أمنية ومرور لمديري الأمن وإجراءات احترازية.

في الجيزة وخصوصا اللجان التي شهدت حالات الزحام في يوم الأحد الماضي بشارع مجمع المدارس بالعمرانية، حيث رصدت حالات من الزحام وقطيع من الخراف يمر وسط الطلبة قبل دخول اللجان، تحول الأمر لمشهد منظبط ينظمه الأمن لمنع التجمهر والتجمعات، وغلق الشوارع المحيطة لمرور الطلبة ودخولهم أولا بأول إلى اللجان.

أما لجان الدقي التي شهدت زحاما وتجمعات للطلاب تحول المشهد إلى مشهد أكثر هدوءا، حيث تم مراعاة التباعد بين الطلاب فضلا عن الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية.

وفضّت قوات الأمن المكلفة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، تجمعا للطلاب خارج لجان مدرسة الحسينية الثانوية بنين في العباسية، والتابعة لإدارة الوايلي التعليمية، وأجبرتهم على دخول اللجان، تطبيقا للإجراءات الوقائية.

كما أخلت مديرية أمن الدقهلية محيط المدارس من أولياء الأمور، ووضعت حواجز حديدية في الشوارع؛ لتحويل مرور السيارات من أمام المدارس منعا للزحام، ونظمت مديرية التربية والتعليم دخول الطلاب إلى المدارس والحفاظ على مسافات تباعد بين الطلاب في أثناء دخولهم للجان، وقياس درجات الحرارة إضافة إلى توزيع مستلزمات الوقاية عليهم.

وهو الحال نفسه في محافظة كفر الشيخ، حيث شهدت المدارس تكثيفا أمنيا أمام اللجان ومنعت أولياء الأمور من التواجد في المحيط، كما أغلقت الشوارع المؤدية للجان الامتحانات بالمتاريس الحديدية لمنع اقتراب الأهالي، فيما تواجدت عناصر من المباحث لمنع اقترابهم وفقا للتعليمات الجديدة من وزارة الداخلية.

وشهدت أيضا لجان الامتحانات بمحافظة أسيوط، تشديدا أمنيا أمام اللجان منذ السابعة والنصف تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء عصام سعد لمنع تكرار حدوث تكدس بمحيط اللجان من قبل الطلاب كما حدث في مادة اللغة العربية.

ومع توافد آلاف الطلاب لأداء امتحان اللغة الإنجليزية، صباح اليوم، بالغربية، كثفت قوات الأمن من تواجدها، من خلال انتشار دوريات الشرطة والأكمنه المرورية لمنع تكدسات وزحام أولياء الأمور أمام اللجان، وتأمين دخول وخروج الطلاب.

ومنعت قوات الأمن في الإسماعيلية، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من التواجد أمام اللجان، تنفيذا لقرار محافظ الإسماعيلية بمنع التواجد للأشخاص من أولياء الأمور أو أي أشخاص آخرين بمحيط اللجان وفي الشوارع الجانبية.

وكانت العديد من المحافظات رصدت زحاما في محيط اللجان، ما أدى إلي حالة من الغضب والاستياء بين طلاب وأولياء أمور ووصلت إلى مجلس النواب، لما يسببه الأمر من خطر على صحة الأبناء، في ظل انتشار فيروس كورونا الحالي.