طلاب خالطوا مصابي كورونا يؤدون امتحان الإنجليزي في غرف عزل بالإسماعيلية

أدى 5 طلاب بالثانوي العام مخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا، اليوم، امتحان اللغة الأجنبية الأولى داخل الغرف المخصصة للعزل باللجان تحت إشراف طبي كامل.

وأشار الدكتور سعيد السقعان، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، إلى أنه جرى تحديد الطلاب المخالطين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وهم من الإسماعيلية والتل الكبير والقنطرة غرب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنة جرى توزيع الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.