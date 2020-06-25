نيودلهي تجهز مركزا ضخما للحجر بـ"أسرة ورق" بعد زيادة إصابات كورونا

عكفت السلطات في نيودلهي، اليوم، على تحويل مركز للتعاليم الروحية إلى منشأة ضخمة للحجر الصحي بعدما تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة العدد المسجل في العاصمة المالية مومباي لأول مرة.

ووصل عدد الحالات في دلهي الآن إلى 70390، سُجل منها أكثر من 40 ألفا خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ويتجاوز هذا عدد الحالات في مومباي الذي يبلغ 69528 حالة، لكن المدينة، التي تعتبر منذ فترة طويلة من كبرى بؤر تفشي الفيروس في الهند، شهدت معدل وفيات أعلى.

وعلى مستوى البلاد، أظهرت بيانات اتحادية صدرت يوم الخميس تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 16922 حالة. وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى نصف مليون تقريبا فضلا عن نحو 15 ألف وفاة.

وهذا العدد من الإصابات هو الرابع على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، ويعادل خمسة أضعاف العدد في الصين التي يقطنها عدد مشابه من السكان.

وتحذر سفارات مختلفة مواطنيها الذين يعيشون في دلهي من أنّ أسرة المستشفيات بدأت تنفد، وحثتهم على التفكير في مغادرة البلاد.

لكن جيريدارا آر. بابو عالم الأوبئة في مؤسسة الصحة العامة في الهند، قال: "معظم الحالات التي رصدت الآن نتيجة مباشرة لزيادة الفحوص. من الآن فصاعدا، من المتوقع أن يساعد هذا في العزل المبكر للمصابين".

وعكف عشرات العمال الخميس على تثبيت المراوح وتجميع أسرة مصنوعة من الورق المقوى في المنشأة الواقعة بالمركز التابع لمنظمة رادها سوامي ساتسانج بيز الروحية.

وعند الانتهاء من العمل، ستصبح المنشأة قادرة على استقبال أكثر من 10 آلاف مريض. ومن المقرر فتح جزء من هذا المستشفى المؤقت غدا الجمعة.