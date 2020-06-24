عقوبات أمريكية على 5 إيرانيين لنقل النفط إلى فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، فرض عقوبات على ربابنة 5 سفن إيرانية نقلت نفطا إيرانيا فنزويلا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال بومبيو، في بيان، إن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أساء إدارة الموارد الكبيرة لفنزويلا، معتبرا أن "الحل الوحيد لمشكلات فنزويلا هو الانتقال الديمقراطي الذي يعيد الحرية والرخاء".

من جانبه، توعد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، في بيان منفصل، أن الوزارة ستستهدف أي شخص يدعم المحاولات الإيرانية للتهرب من العقوبات الأمريكية لدعم سلوكها المزعزع للاستقرار في العالم.

وأكد منوشين، أن "دعم النظام الإيراني للنظام الاستبدادي في فنزويلا غير مقبول وستستمر الإدارة في استخدام سلطاتها لوقفه".