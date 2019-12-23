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محافظ الجيزة يحيل طبيب تحاليل بمستشفى أبوالنمرس للتحقيق

محافظ الجيزة يحيل طبيب تحاليل بمستشفى أبوالنمرس للتحقيق

رئيس "القنوات الإقليمية": "ماسبيرو" بحاجة لنظرة من وزير الإعلام

رئيس "القنوات الإقليمية": "ماسبيرو" بحاجة لنظرة من وزير الإعلام

بالصور.. أبطال "علاء الدين" يؤدون العمرة قبل مشاركتهم في موسم الرياض

بالصور.. أبطال "علاء الدين" يؤدون العمرة قبل مشاركتهم في موسم الرياض

الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر إشكال تنفيذ العلاوات الـ5 للمعاشات

الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر إشكال تنفيذ العلاوات الـ5 للمعاشات

جامعة بني سويف تزرع 3200 شجرة مثمرة ضمن "هنجملها"

جامعة بني سويف تزرع 3200 شجرة مثمرة ضمن "هنجملها"

اتفقوا معايا على 2000 جنيه.. اعترافات أحد المتهمين في "بترول البحيرة"

اتفقوا معايا على 2000 جنيه.. اعترافات أحد المتهمين في "بترول البحيرة"

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قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

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