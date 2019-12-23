قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "إن قبول الولايات المتحدة مقترح بلاده حول تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية (ستارت-3) دون قيد أو شرط سيكون في مصلحة العالم كله".

وأضاف وزير الخارجية الروسي - في كلمة ألقاها أمام مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا) للبرلمان اليوم الاثنين: "إذا قبل الأمريكيون اقتراحنا بتمديد معاهدة (ستارت-3) دون قيد أو شرط، فإننا نعتقد أن المجتمع الدولي بأسره سيستفيد"، متابعا: "لن نسمح بوضع عالمي لا توجد فيه أداة واحدة لتنظم مجال الاستقرار الاستراتيجي".

يُذكر أن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية (ستارت-3) وقعتها موسكو وواشنطن في براغ عام 2010 ، وهي المعاهدة الوحيدة السارية المفعول حاليا بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة فيما تنتهي في عام 2021 وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها.