القوات المسلحة تنشئ مصنعين لفصل المعادن من الرمال السوداء في البرلس

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وشركة حسن علام للإنشاءات، لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف "الرفاعي"، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ذلك يأتي استمرارا لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة القطاعات، وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد الاقتصادية المتاحة بالدولة.

وتابع، أنه جرى توقيع العقد بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين، وقد تم توقيع العقد بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل بنك الإستثمار القومى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلاً عن وزارة البترول.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء على أهمية المشروع فى تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب المصرى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

يذكر أنه تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية المتبعة عالميا، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق آفاق استثمارية جديدة تدفع بالاقتصاد المصرى إلى الأمام.