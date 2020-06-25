"التضامن" تعتذر لأصحاب المعاشات عن عطل موقع الهيئة العامة للتأمينات

تقدمت وزارة التضامن الاجتماعي بالاعتذار لأصحاب المعاشات، عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة.

وتوضح أن المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين في الاستعلام عن العلاوات الخاصة، ما أدى إلى حدوث عطل فني وتوقف الموقع مؤقتا.

وقد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجار العمل على زيادة سرعة تقديم الخدمة خلال الساعات المقبلة.

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين وأصحاب المعاشات غير المعنيين بالعلاوات الخاصة عدم الدخول على الموقع خلال الساعات المقبلة، لإتاحة الفرصة لتخفيف الضغط وتحسين جودة خدمة الاستعلام عن العلاوات.

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أن صرف العلاوات الخمسة جاء وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 35 مليار جنيه.