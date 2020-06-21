الصحة تناشد أصحاب المعاشات من الأطباء والممرضين: تعاقدوا معنا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ حملة "100 مليون صحة" لن تؤدي لوجود تزاحم بين المواطنين كما يُشاع على المراكز الصحية أو القوافل العلاجية، ولكن ستجرى بشكل تنظيمي ومتباعد، متابعة: "بدل ما الناس كلها تروح مستشفى مثلا في القاهرة بتخدم مليون نسمة، إحنا وزعنا الوحدات الصحية اللي بتخدم مجموعة متزيدش عن 5 آلاف مواطن، وبالتالي اللي هييجي منهم أقل بكتير ومش هيبقى تزاحم".

وأضافت زايد، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّه يتم صرف العلاج لمريض الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر، كما أنّ سيارات التواصل العلاجية تصدر قرارات بالعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديه قرار، ويتم إعطاء الأدوية ليس فقط لمن لديه قرار بالعلاج على نفقة الدولة، لكن أيضا لمن لديه تأمين صحي.

وأشارت إلى أنّ الوزارة تعاقدت مع المعامل الخاصة في الأحياء لتوفير الخدمة للمواطن والدولة تدفع ثمن التحاليل، حرصا من القيادة السياسية على صحة المواطن.

وأكدت توافر الأطقم الطبية، داعية الأطباء والممرضين الذين تجاوزا سن المعاش للتعاقد مع وزارة الصحة من خلال برنامج القوافل العلاجية في مديريات الشؤون الصحية للعمل في المراكز والوحدات الصحية في الأحياء محل إقامتهم.