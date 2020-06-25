بوتين يدعو أجهزة الدولة إلى عدم التدخل في التصويت على تعديلات الدستور

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة الدولة، إلى عدم التدخل في نتائج وسير عملية التصويت على التعديلات الدستورية، والامتناع عن الرفع القسري لنسبة المشاركة أو إجبار أي شخص على التصويت.

وقال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء المجلس الاجتماعي الروسي في دورته الجديدة، اليوم: "إن أهم هدف مشترك لنا هو التأكد من أن نتائج التصويت الروسي العام موثوقة ومشروعة تماما، ولا يجب السماح بأي إجبار أو رفع قسري لنسبة المشاركة في هذا الموضوع".

وأضاف الرئيس الروسي: "لا يجب أيضا رفع النتائج عند فرز الأصوات لمنع التشكيك مستقبلا في الموقف، الذي سيتم التعبير عنه من قبل مواطني روسيا".

يذكر أنه كان من المقرر أن تجري عملية التصويت في عموم روسيا على التعديلات الدستورية في 22 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وما خلفته من وضع وبائي معقد في البلاد.

وفي وقت لاحق ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التصويت على التعديلات الدستورية سيجرى في الأول من يوليو القادم.