بوتين لا يستبعد ترشحه للرئاسة مجددا بعد التعديلات الدستورية

لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية الترشح للرئاسة حال جرى اعتماد التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقرر خلال الأيام المقبلة.

وقال "بوتين" في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، اليوم: "أنا لا أستبعد إمكانية ذلك، إذا ظهرت فرصة الترشح بعد إقرار التعديلات الدستورية"، مضيفا: "سنرى وقتها".

وأحد التعديلات في الدستور يمنح رئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، حق الترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024 ، عندما يحل موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة في روسيا.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أنه من الضروري وجود سلطة رئاسية قوية في روسيا، مشيراً إلى أن هذا مهم للاستقرار.

وأضاف بوتين: "أن شكل الحكم البرلماني، المستخدم الآن، بشكل واسع في العالم، لا يمكن أن يستخدم عندنا".