تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم، في ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية على خلفية الارتفاعات التى حققتها في الجلسات الماضية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 586.8 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 1.35% ليبلغ مستوى 10890.48 نقطة، كما انخفض مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو .97% 97ر0، ليصل إلى مستوى 1384.68 نقطة، شملت التراجعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا، والذى تراجع بنحو 1.04% ليبلغ مستوى 2165.73 نقطة.

وفي ختام التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 112 شركة، وحافظت 22 شركة على أسعار اغلاقتها السابقة.