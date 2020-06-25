رئيس كازاخستان يعفي وزير الصحة من مهام منصبه بعد إصابته بكورونا

قالت الرئاسة الكازاخية، اليوم، إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف أعفى وزير الصحة ييلجان بيرتانوف من مهام منصبه، في الوقت الذي يخضع فيه الأخير للعلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر المكتب الصحفي التابع للرئاسة في كازخستان أنه تم تعيين النائب الأول لوزير الصحة أليكسي تسوي ليحل محل بيرتانوف، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

وكان بيرتانوف قد أعلن في يوم 14 يونيو الجاري عن إصابته بكورونا المستجد، وذكر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن نتائج آخر فحص لتشخيص الفيروس خضع له جاءت إيجابية، مؤكدا ظهور أعراض المرض عليه، ولذلك تم نقله إلى مستشفى وبائي.