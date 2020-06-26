العزازي: النبي محمد له 360 اسما فيها من صفات الله سبحانه وتعالى

قال الشيخ الشحات العزازي الداعية الإسلامي، إنه عندما تدخل من الباب للمسجد النبوي الشريف لكي تسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد كلمات مكتوبة كثيرة وهي أسماء الرسول محمد.

وأضاف العزازي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية DMC، أن النبي صلى الله عليه وسلم له 360 اسما فيها من أسماء وصفات الله تعالى التي أعطاها للنبي، والعلماء سجلوها وكتبوها في المسجد النبوي الشريف، ويراها العلماء وأهل التقوى والإيمان في كل الدنيا ولم يعترض أحد قبل ذلك وقال لا يجوز أن نقول هذا عن رسول الله.

وتابع، أنه إذا لم تقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فعمن تقول وإذا لم توقر النبي "لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه" فهو تعظيم وتقدير ودع كمالات الإله وصف النبي بما تشاء.