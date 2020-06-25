توقيع عقد جديد لإنشاء مصنعين لفصل الرمال السوداء بكفر الشيخ

وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة (حسن علام للإنشاءات)، عقدا لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الإقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.

جرى توقيع العقد بحضور اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ولللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووكيل بنك الإستثمار القومى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلاً عن وزارة البترول.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، على أهمية المشروع فى تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء ، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب المصرى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط .

أضاف ان ذلك ياتى إستمراراً لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة القطاعات وتعظيم الإستفادة من كافة الموارد الإقتصادية المتاحة بالدولة.

يذكر أنه تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الإستفادة الإقتصادية من مشروع إستغلال المعادن الإقتصادية من الرمال السوداء، مع الإلتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية المتبعة عالمياً ، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق آفاق إستثمارية جديدة تدفع بالإقتصاد المصرى إلى الأمام.