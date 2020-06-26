خالد الجندي: السلفيون يغسلون المخ ويصدرّون الأقوال المجزأة الفاسدة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالي هو من يحشر الناس يوم القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم اسمه "الحاشر" وهو من قال على نفسه ذلك "أنا العاقب، الحاشر، المجتبي، المقتفي، فلا نبي بعدي".

ووجه الجندي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، رسالة للداعية مصطفى العدوي، والذي تطاول على الرسول، ذكر فيها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه "الماحي"، و"الحاشر"، و"العاقب" وهو اسم فاعل، متسائلًا "وهل حد هيمحو الشرك والضلالة غير الله سبحانه وتعالي؟.. الإجابة نعم وهو النبي محمد ولكن بإذن من الله".

وأوضح أن ذلك مصداقًا لقوله تعالى "وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم"، ممعني ذلك أن الرسول هو "الهادي".

وتابع، أن السلفية يحدثون غسيلًا للمخ، ويصدرون للناس الأفعال والأقوال المجزأة الفاسدة، ولو كانت الحكاية تُتخذ بالألقاب والصفات فكان اسم "خالد" شرك بالله، لأن الخالد هو الله سبحانه وتعالي.