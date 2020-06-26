خالد الجندي لمصطفى العدوي: لن نسمح بالتطاول على النبي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يوجد في الحديث ما يسمى بعلم الجرح والتعديل قد تجد فيه ألفاظا قاسية أو مجرحة لشخص من الأشخاص لأن المسألة تتعلق بما يسمى بضبط الرواية إنما لا تتعلق بحياته الشخصية أو مستواه المادي أو عاداته الخاصة.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية DMC، أن الجرح والتعديل يجب أن نعرف أولا من انت "علشان اتكلم معاك لازم اعرف انت شغال ايه لأن ده حقي وحق المواطن اللي أنت بتديله فتاوى في بلد الأزهر ليل ونهار، ولما شكيت أن أنا قد أكون فاهم خطأ لقيت أن الشيخ المحدث عبدالوارث من الإسكندرية عامل رد مطول عليك ولقيت أن الدكتور الكتاني والدكتور أحمد عادل أستاذ في الجامعة في الأدب والنقد عامل رد مطول عليك والمحامي سمير صبري رفع قضية وتحولت إلى النائب العام فهذا الكلام يدل اني مش لوحدي اللي فاهم غلط".

وتابع، أن الفتوى الصادرة من المملكة العربية السعودية والذي لا يزايد أحد عليهم في دينهم وتمسكهم بالسنة النبوية الكريمة "يقول السائل كثيراً ما يتردد على ألسنة بعض الخطباء قولهم في وصف المصطفي صلي الله عليه وسلم أنه كشف الغمة فهل يجوز هذا الوصف على النبي، والجواب هو أن وصف النبي بأنه كشف الغمة وصف صحيح فبه أنقذ الله الناس من النار وأخرجهم من ظلمات الشرك والشك والجهل إلى نور التوحيد والعلم وليس المراد بأنه صلي الله عليه وسلم يكشف الضر فيستغاث به لذلك من دون الله بل ذلك شرك أكبر يجب الحذر منه".

ووجه رسالة للداعية المهندس الميكانيكي مصطفى العدوي بأنه لا يوجد أحد في مصر بيصلي على النبي أو يمدح فيه وهو يعتقد أن النبي ربنا ونحن في أعلى مقام وهو الدفاع عن رسول الله ومن يعترض على ذلك فلا يهم، ساخراً المدرسة السلفية علمت ولادها الأدب واشتمونا كما شئتم ننتظر أكثر من ذلك لكن التطاول على مقام النبي لن نسمح به وأنتم غلطانين واحنا لازم تمدح النبي".