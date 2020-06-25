"العربية": فرنسا تنجح في عقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة سد النهضة الاثنين

أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، أن فرنسا نجحت في عقد جلسة لمجلس الأمن الاثنين المقبل بشأن سد النهضة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأرسلت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، اليوم، خطابا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة، وشرحت في الرسالة موقف بلادها بشأن مفاوضات سد النهضة، مؤكدة ضرورة امتناع الأطراف كافة عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق.

ودعت الوزيرة السودانية أيضا، مجلس الأمن إلى دعم جهود بلادها من أجل استئناف المفاوضات