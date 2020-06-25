عاجل.. الخارجية السودانية ترسل خطابا لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة

أرسلت وزارة الخارجية السودانية، خطابًا لمجلس الأمن الدولي بشأن موقف السودان من آخر تطورات قضية سد النهضة، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وحثت الخارجية السودانية، جميع الأطراف إلى اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة كأساس لإكمال وثيقة الاتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدة ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق.

وأكّد السودان أنَّ الزمن المتوفر للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة ضيق وحرج ويدعو للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون، بدلاً من سبب للصراع وعدم الاستقرار.