الأنبا رافائيل يطالب الأقباط بعدم الانقسام والتشاجر حول "التناول"

قال الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس وظيفتها الاجتماع في الظروف الاستثنائية وأخذ قرارات إدارية فقط وليس قرارات خاصة بالإيمان والعقيدة، لأن الإيمان والعقيدة يخص المجمع المقدس كله وليس لجنة من لجانه.

وردا على أسئلة الأقباط، خلال كلمة له بمركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية، التابع لأسرة خريجي الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، طالب الأنبا رافائيل، الأقباط بعدم الانقسام والتشاجر حول ما يثار عن طقس التناول بالكنيسة و"المستير"، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا الخضوع لما يقرره المجمع المقدس، قائلا: "يجب على الأقباط أن لا ينقسموا ويتشاجروا ولا يجب أن ظروف كورونا تترك الكنيسة مجروحة ومنقسمة، بل نترك الأمور للمجمع المقدس ونخضع كلنا للمجمع المقدس بمحبة وهدوء".

و"طقس التناول" يرمز لجسد ودم المسيح عبر خبز القربان والخمر، ويقدمه الكهنة للأقباط في نهاية القداس عبر معلقة فضية تسمى "المستير" يناول بها الكاهن المتقدم لهذا الطقس في فمه "الدم".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة يوم السبت المقبل برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لإقرار خطة فتح الكنائس طبقا لقرارات مجلس الوزراء.