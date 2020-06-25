الصحة العالمية: نتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد كورونا خلال عام

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد خلال عام أو ربما 10 أشهر حال تسارع عملية تطوير المصل حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحافي عبر فيديو مساء الأربعاء، أنه خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت المنظمة 10 آلاف إصابة.

وتابع: "خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين، لكننا نتوقع أن يصل العدد إلى 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

بدوره، حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، من أنّ الوباء في مناطق القارة الأميركية يتفشى بشكل قوي جدا، لا سيما في أمريكا الوسطى والجنوبية، مضيفا أنّ الوباء لم يبلغ ذروته بعد في العديد من تلك الدول.

وأكد تسجيل وتيرة مقلقة من الإصابات، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعا بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضي.

يأتي هذا الارتفاع في الإصابات مع تحذيرات سابقة للمنظمة الأممية، من الاستعجال في رفع القيود التي فرضت سابقا في العديد من البلدان حول العالم، بغية الحد من انتقال العدوى.

وشددت المنظمة أكثر من مرة على ضروة الحفاظ على الإجراءات التي تحد من انتقال العدوى، كالتباعد الاجتماعي، وتقليل التجمعات والحشود، والمواظبة على ارتداء الكمامات وغسل الأيدي أو تعقيمها باستمرار.