لبنان: 18 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي 1662

أعلن لبنان، أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 1662 حالة بعد تسجيل 18 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 33 حالة.

واشارت الوزارة اللبنانية، الى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1144 حالة فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال ال24 ساعة الماضية 2036 فحصا.

العراق: 107 وفيات و2437 اصابة بكورونا في اعلى حصيلة يومية

وفي العراق، اعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 107 حالات وفاة و2437 اصابة جديدة بكورونا المستجد في اعلى حصيلة يومية للوفيات والاصابات منذ تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة العراقية، في بيان انه بذلك يرتفع اجمالي الاصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات اقليم كردستان الى 39139 اصابة.

وذكرت الصحة العراقية، ان العاصمة بغداد نالت الحصة الاكبر من الاصابات ب 627 اصابة ثم محافظة البصرة ب 276 ثم ذي قار ب 262 ثم باعداد متفرقة في عموم محافظات البلاد الاخرى.

واشارت الوزارة الى انها سجلت كذلك 107 حالات وفاة بالفيروس بينها 45 في بغداد والبقية موزعة في 12 محافظة اخرى فيما تماثل للشفاء 1237 مريضا من 16 محافظة.وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات اقليم كردستان الى 39139 اصابة توفي منهم 1437 وتماثل للشفاء 18051 حالة.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الاصابات رقما قياسيا في العراق بعد ان سجلت يوم امس 2200 اصابة وكانت حينها الاعلى منذ ظهور الجائحة.