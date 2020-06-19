كورونا في الشام والعراق: لبنان تسجل 1495 إصابة.. و"موجة ثانية" بفلسطين

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.492.793 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى452.669 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.450.446حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالوباء، إلى 1495 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة، وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ليستقر عدد الوفيات على 32 حالة وفاة.

وأشارت الصحة البنانية، إلى عدد حالات الشفاء بلغ 944 حالة شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت في الساعات الأخيرة 1461 فحصا.

وفي الأردن، أعلنت الحكومة، أمس الخميس، تسجيل 14 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1001، وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية في بيان مشترك أن إصابة محلية بين الإصابات المسجلة تعود لحالة مخالطة في مدينة الرمثا شمال البلاد والبقية إصابات وافدة منها 11 لقادمين من خارج البلاد وحالتان لسائقي شاحنات تم رصد إصابتهما في المنطقة الحدودية.

وأضافت رئاسة الوزراء الأردنية، أن 4 حالات شفاء سجلت، فيما تمكنت السلطات الصحية من إجراء حوالي 8200 فحص مخبري للكشف عن إصابات بالفيرس ليصل إجمالي الفحوصات إلى نحو 311 ألف فحص منذ تفشي الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا المستجد في محافظة الخليل، ما يرفع عدد الإصابات منذ، فجر أمس الخميس، إلى 24 إصابة.

وأشارت الكيلة، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 769 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و570 حالة تعاف، و194 حالة نشطة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن البلاد دخلت في موجة ثانية من الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 187

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 9 إصابات بكورونا المستجد لأشخاص مخالطين لمرأة سبعينية توفيت أمس الأول الأربعاء، ما يرفع عدد المصابين إلى 187.

وذكرت الوزارة السورية، في بيان، أنه تم شفاء شفيت 78 إصابة وتوفيت 7 حالات، داعية السوريين إلى التزام الإجراءات الاحترازية الصحية وعدم إهمالها حفاظا على صحتهم وعلى السلامة العامة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية"سانا".

وفي العراق، أعلنت صحة النجف، أمس الخميس، تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ومغادرة 150 مخالطا أماكن الحجر الصحي دون أعراض مرضية، فيما قالت خلية الأزمة في دائرة صحة ديالي العراقية، أمس الخميس، إنه تم تسجيل 40 إصابة جديدة بينها كوادر طبية.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم تسجيل 40 حالة موجبة، بينها 6 من الكوادر الطبية، من خلال 184 مسحة تم فحصها في مختبر الصحة العامة في بعقوبة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وأوضحت الخلية، أن 6 حالات اكتسبت الشفاء التام، وبذلك يكون العدد التراكمي الكلي لحالات الشفاء 134 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليبلغ عدد المتوفين 31 في المحافظة.