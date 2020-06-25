خالد الجندي: الشرع يدعو إلى تعطيل الحدود وليس إقامتها

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشرع يدعو إلى تعطيل الحد وليس إقامته.

وذكر "سيدنا عمر ما صدق لقي عام رمادة وأوقف قطع يد السارق، لذلك عند علماء الشرع هناك أحوال نقشت في رسائل دكتوراه، ونحن لا نتكلم في الهواء الطلق ولكن هناك كلام يعرفه علماء الأزهر فقط.. هناك أحوال يتم فيها وقف العمل بنصوص الكتاب والسنة".

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامجه"لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، أن المسألة ليست في أن تشق على الناس بدعوى الشريعة والحدود، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم "ادرأو الحدود للشبهات" فإنه يقصد هنا تعطيل الحد.

وتابع، أن الناس يظنون أن الحدود شُرعت للعقوبات، وهذا غير صحيح، فالحدود زواجًا "تزجر الإنسان الذي لم يقع في الحد عن أن يفعله" وجوابًا "تخوف الإنسان اللي معملش، واللي عمل تجبر الكسر بتاعه، وتصلح له اللي عمله"، وأن يوم القيامة "تشيل الذنب طالما أنه أدي عقوبته، اللي خد العقوبة في الدنيا ميتعاقبش فيها تاني بشرط أن يدوم على حال الصلاح والتقوى".