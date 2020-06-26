أسعار الخضروات اليوم الجمعة 26-6-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المحلية، اليوم الجمعة 26 يونيو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 30 جنيهًا.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 3 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

بلغ سعر كيلوجرام البطاطس 2.5 جنيه.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.

البامية

تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 22 جنيها.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 3 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 15 جنيهًا.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ12جنيها.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 7 جنيهات.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 20 جنيها.