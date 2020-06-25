تكرير 19 مليون برميل نفط خام يوميا في أمريكا

أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن طاقة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة نمت بنحو واحد بالمئة في 2019، أو ما يعادل 173 ألفًا و650 برميلًا يوميًا، إلى قرابة 19 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قياسي جديد.

وجرى تجميع التقرير الخاص بطاقة التكرير الوطنية من تقارير تقدمها الجهات المالكة لمصافي التكرير على مستوى البلاد البالغ عددها 135، وذلك في أول يناير الماضي، لكنها تضع لم تضع في الحسبان خفض مستويات الإنتاج بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن العدد الإجمالي لمصافي التكرير لم يتغير، لكن عدد الوحدات المتوقفة عن العمل زاد بواقع واحد إلى أربعة.

وظلت شركة التكرير الأمريكية المستقلة ماراثون بتروليوم الأكبر على مستوى البلاد.

ويصل إجمالي طاقة التكرير لمصافي الشركة البالغ عددها 16 إلى 3.07 مليون برميل يوميًا، ما يعادل 16 بالمئة من الإجمالي الوطني.

وجاءت الزيادة في الطاقة الوطنية من النمو التدريجي لقدرات الإنتاج في العديد من المصافي في أنحاء البلاد.