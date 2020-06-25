بالصور.. حملات لتطهير وتعقيم مساجد كفر الشيخ قبل إعادة فتحها السبت  

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ، إن المديرية تواصل حملات تطهير وتعقيم تشمل جميع المساجد في الـ 16 إدارة تابعة لها، وذلك قبل إعادة فتحها أمام المصلين لاداء الصلوات اليومية فقط بناءً على قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.

أضاف وكيل الأوقاف، أن جميع الادارات قامت منذ امس وتستمر حتي مساء الجمعه المقبلة، بحمله نظافه للمساجد من الداخل والخارج بالتعقيم والتطهير استعدادا لفتحها فجر السبت القادم، مع مراعاه الاجراءات الاحترازية وأهمها لبس الكمامه وإحضار كل مصلي السجاده الخاصه به والتباعد في الصفوف.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم التوجيه بضروره التزام العاملين بذلك ليكونوا قدوه لرواد المساجد ، مشيراً الى أن فريق التفتيش والمتابعه بالمديريه والادارات في جهوزيه تامه للمرور علي المساجد لمتابعه تنفيذ تعليمات الوزاره .

وناشد الفقي، رواد المساجد المحافظه علي الاجراءات الاحترازيه حفاظا علي أنفسهم والآخرين، مؤكداً على انه في حال عدم الالتزام بالإجراءات سوف يتم غلق المسجد فورا.