صور.. الكنيسة تفتتح مركزا لعزل مرضى كورونا في سمالوط

أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، افتتاح الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، مركزا للعزل لمرضى فيروس كورونا تابع لمستشفى الراعي الصالح بسمالوط.

وقالت المطرانية، إن المركز يشمل رعاية متوسطة وعناية مركزة بمدخل منفصل عن المستشفى لحماية المجتمع السليم المتردد على المستشفى، وحتى يستمر المستشفى في خدمة مرضاه دون تعرضهم لعدوى الوباء، حيث يتردد على المستشفى يوميا قرابة ألف مريض للأقسام المختلفة.

وأوضحت المطرانية، أن مركز العزل يقدم كافة الخدمات الطبية لحالات الرعاية المتوسطة والعناية المركزة والتنفس الصناعي وكذا ماكينه فصل البلازما وعدد 2 ماكينة للغسيل الكلوى للحالات الحرجة تحت إشراف أطباء متخصصين في علاج الأمراض المعدية، ويتعاون معهم طاقم تمريض تم تدريبه وتنمية مهارته بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية لراحة المريض، كما يقوم أيضا المركز بإجراء تحليل المسحة واستلام النتائج في خلال 24 ساعة نظراً لتأخر النتائج بالمعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأشارت المطرانية إلى أن تلك الخطوة تأتي تحسباً للظروف وفى إطار تزايد أعداد الإصابات، ومساهمة في المجهودات التي تُبذل من قبل الدولة ووزارة الصحة.