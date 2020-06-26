أستاذ باطنة: نسبة العدوى بـ كورونا في الأماكن المغلقة أعلى من المفتوحة

علق الدكتور محمد عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، على قرار الفتح وعودة المواطنين لعملهم مرة أخرى، أننا نمر الآن بتحدٍ كبير من حيث الاقتصاد والتحدي الصحي وهي معضلة ليست في مصر فقط ولكن في العالم كله، لافتاً إلى أن هناك دورا على المواطن وصاحب المنشأة والدولة كمراقب على الالتزام بالتعليمات الواردة، تفصيلاً في قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وقال عز العرب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إنه بالنسبة للمواطن يجب عليه ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي، فالكمامة لها مواصفات معينة وطريقة استخدامها الصحيح وتغييرها إذا حدث لها بلل ولا يصح وضعها تحت الأنف كما نرى أو نحملها في أيدينا، مؤكداً ضرورة توافر الثقافة التوعوية وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وتابع، أنه إذا التزم المواطن بالتعليمات سيحمي نفسه وأولاده وأسرته، وإذا شعر أحد بدور برد عادي يجب ألا يخرج من منزله، ويجب على كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة القلب، السكر، الضغط، تليف الكبد، من يعاني من أمراض الكلى عدم الخروج.

وأكد أن نسبة العدوى بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة أعلى كثيراً من المفتوحة، لذلك جاء قرار مجلس الوزراء بنسبة تشغيل الأماكن والقدرة الاستيعابية له 25%.