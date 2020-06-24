غلق 5 معامل خاصة بالغربية تروج للتحاليل فيروس كورونا

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، حملة مكبرة استهدفت بعض المنشآت الطبية والمعامل الخاصة بالمحافظة، بعد رصد ترويج علي صفحات التواصل الاجتماعي أن بعض المعامل تجري تحليل فيروس كورونا وذلك بهدف التربح، حيث تم ضبط 5 معامل، وصدور قرار بغلقها.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المعامل الـ 5 تروج على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإجراء تحاليل وذلك على غير الحقسيق والهدف التربح بدون حق، وصدر قرار بغلقهم بهدف عدم حصولهم على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة وإدارة المعامل، كما تم ضبط خامات مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر إثبات حالة، مؤكدا على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، وحرصًا على سلامة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.