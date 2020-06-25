عقيلة صالح: تدخل مصر في ليبيا أمر شرعي دوليا ومحليا

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إنه عندما ألقى كلمته بمجلس النواب، وقال إن بلاده قد تحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية في حربها على الإرهاب، وكانت استجابة النواب واضحة.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة إكسترا نيوز: "هذا يعني أنه تفويض من الشعب المصري وتعبير عن إرادته وتفويض لرئيسه للاستجابة لمطالب الشعب الليبي".

وتابع: "ما تحدث به الرئيس السيسي أخيرًا من مطالب الشعب الليبي ومجلس النواب، يعني أن ما أعلنه الرئيس السيسي جاء لحماية الأمن القومي والمصري والليبي أمر شرعي دوليًا ومحليًا لعدم انتشار هذه الجماعة على الحدود المصرية الليبية أو السيطرة على ليبيا بالكامل".