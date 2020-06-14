عقيلة صالح: رؤساء مصر وتونس والجزائر يد واحدة لحل أزمة ليبيا

عقد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أمس، اجتماعا مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بحثا فيه آخر المستجدات وكيفية تسوية الأزمة في ليبيا.

وذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ الاجتماع جاء "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الرئاسة الجزائرية أنّ تبون جدد لصالح "موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

من جانبه، صرح عقيلة صالح للصحفيين عقب الاجتماع، بأنّه وصل الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون بغية "مناقشة ما يجري في ليبيا ومناقشة كيفية الحل للأزمة الليبية"، مشيرا إلى أنّ الرئيس الجزائري قال "وبكل وضوح" إنّه "مع ليبيا ورهن إشارة الليبيين".

وذكر رئيس مجلس النواب الليبي أنّ الرئيس الجزائري أكد له سعيه إلى العمل معا مع نظيريه المصري عبدالفتاح السيسي، والتونسي قيس سعيد "حتى يكونوا يدا واحدة من أجل حل الأزمة الليبية".

وأشار تبون، حسب ما قاله صالح، إلى أنّه اطلع على مبادرة "إعلان القاهرة" التي طرحتها مصر مؤخرا لتسوية الأزمة الليبية وقال إنه "سيبذل قصارى جهده من أجل لم شمل الليبيين وجمعهم على طاولة الحوار والوصول إلى حل طبقا لمخرجات مؤتمر برلين".