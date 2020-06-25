صالح: الجيش الليبي يريد تخليص العاصمة من الإرهاب وليس السيطرة عليها

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش الليبي لم يذهب إلى العاصمة للسيطرة على السلطة أو للانتقام من أحد، لكن لتخليصها من قبضة هذه الجماعات التي تختطفها.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة إكسترا نيوز: "كان تحرك الجيش الليبي صحيحا ولكن عندما حصل تدخل أجنبي من تركيا وحضرت مجموعات كبيرة من الإرهابيين المرتزقة إلى ليبيا تجاوز عددهم 15 ألفا استدعى استعمال قوة أكبر قد تضر بالمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ما دعا إلى الاستجابة للمطالب الدولية ومن الدول الصديقة والشقيقة وانسحاب الجيش إلى الخلف".

وتابع: "كنا نتوقع أن يتدخل الرئيس المصري ليقول إنه يجب على الجميع وقف إطلاق النار عند حدود معينة للذهاب إلى حل سياسي سلمي كما يريد المجتمع الدولي وكل مواطن في ليبيا لحقن الدم الليبي".